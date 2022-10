Darío Conca, ex-jogador do Fluminense, se casa em festança no Rio de Janeiro

Darío Conca se casa com ex de seu médico com festão, mas já haviam se casado no civil

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 20h59 - Atualizado às 21h12

O ex-jogador de futebol Darío Conca (39) se casou no religioso nesta terça-feira, 25, no Rio de Janeiro. O atleta que já passou por times como Fluminense e Vasco firmou sua união com a nutricionista Luiza Lara, com quem está junto desde abril deste ano, tendo formalizado o casamento no civil em agosto.

Luiza e Conca compartilharam em suas redes sociais fotos e vídeos do momento especial, que aconteceu no Parque Lago, no Rio de Janeiro. Em seu perfil oficial do Instagram, ela escreveu: “Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança, paz e amor. 1 Co 2:9”, na legenda, citando um trecho da Bíblia.

O casal aproveitou a festa dançando um tango. Luiza Lara é ex-noiva de Douglas Tigre, que já foi endocrinologista do argentino ex-jogador Darío Conca, com quem ela se casou nesta terça-feira. Porém, o médico não ficou sofrendo. No começo do ano ele chegou a ser visto com Louise Ramos, ex-mulher do também jogador de futebol, Douglas Costa, que jogou no Grêmio, mas que se encontra no Los Angeles Galaxy, de Los Angeles, nos Estados Unidos. Douglas teve sua saída conturbada do clube gaúcho após marcar a data de seu casamento no final de 2021 no mesmo dia que um jogo importante.

Vale lembrar que Conca já foi casado. O ex-jogador teve um relacionamento de quase oito anos com Paula Shayene (27), que acabou em 2020. Nele, Darío e Paula tiveram dois filhos, Bryane Benjamin.

Conca até chegou a namorar a modelo Miriã Rocha, que teve idas e vindas, mas no começo do ano engatou o romance com a nutricionista com quem hoje se casou, mesmo demorando para assumir o relacionamento com a amada, que conheceu através de seu médico.

Veja a publicação de Darío Conca sobre seu casamento com Luiza Lara no Rio de Janeiro: