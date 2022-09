Kyra Gracie homenageia o bisavô, Carlos Gracie: ''Referência dentro e fora do tatame''

Lutadora Kyra Gracie, esposa de Malvino Salvador, presta homenagem ao bisavô, Carlos Gracie, que faria 120 anos se estivesse vivo

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 10h16

A lutadora Kyra Gracie (37), esposa do ator Malvino Salvador (46), lembrou com carinho de seu bisavô, Carlos Gracie (1902 - 1994).

A famosa compartilhou registros do mestre, o pioneiro da arte marcial brasileira Jiu-Jitsu junto com o irmão e aluno Hélio Gracie. Em seu perfil no Instagram, a pentacampeã mundial de Jiu-Jitsu ressaltou a admiração pelo principal líder da família Gracie, que falecem em outubro de 1994 e completaria 120 anos se estivesse vivo.

"DIA DO JIU JITSU. Hoje o meu bisavô e GRANDE inspiração completaria 120 anos. Uma das minhas maiores referências dentro e fora do tatame. Levo seus valores e os aplico na metodologia da @graciekore", disse Kyra.

"Viva o Mestre Carlos Gracie que está presente diariamente nos nossos corações e nos tatames. Obrigada pela herança do Jiu-Jitsu em nossas vidas", agradeceu ainda ao lutador.

Na manhã desta quinta-feira, 15, aproveitando o dia de TBT, Kyra recordou seu primeiro título mundial. "Meu primeiro título mundial do @adcc_official foi em 2005. Essa foi a primeira vez que o evento abriu a categoria feminina e eu fiquei louca para competir, pois já sonhava em participar antes deles abrirem para as mulheres. Tava na faixa marrom, entrei como zebra da categoria e no dia do meu aniversário de 20 anos recebi o melhor presente", disse ela.

Confira as publicações de Kyra Gracie:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kyra Gracie (@kyragracie)

Malvino Salvador curte momento fofo em família

Recentemente, Malvino Salvador decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento carinhoso que viveu ao lado de sua família no último final de semana. Ele publicou uma foto com os filhos e sua esposa. Na imagem, o ator, Kyra Gracie e os três filhos do casal, Ayra, Kyara e Rayan, aparecem deitados no mesmo sofá, juntinhos, enquanto davam largos sorrisos para a câmera. Na legenda, o papai babão se derreteu escrevendo: "Família. Embolados no domingo".

