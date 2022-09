Malvino Salvador curte momento carinhoso em família: ''Embolados no domingo''

Malvino Salvador compartilhou um momento carinhoso que viveu ao lado da esposa e dos filhos

Publicado em 12/09/2022

Nesta segunda-feira, 12, Malvino Salvador (46) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento carinhoso que viveu ao lado de sua família no último final de semana. Ele publicou uma foto com os filhos e sua esposa.

Na imagem, o ator, Kyra Gracie (37) e os três filhos do casal, Ayra, Kyara e Rayan, aparecem deitados no mesmo sofá, juntinhos, enquanto davam largos sorrisos para a câmera.

Na legenda, o papai babão se derreteu escrevendo: "Família. Embolados no domingo".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Família linda!", disse um. "Lindos", falou outro. "Como cresceram", escreveu um terceiro, em referência ao tamanho dos filhos dele.

Confira a foto de Malvino Salvador em momento carinhoso com a família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Malvino Salvador.Actor. Brazil (@eumalvinosalvador)

Filho caçula de Malvino Salvador rouba a cena em fotos fofas

Recentemente, Malvino Salvador agitou as redes sociais ao publicar uma série de fotos fofas do filho caçula, Rayan. Nas imagens, o pequeno aparece usando um kimono branco, enquanto curtia um momento de carinho com o papai coruja que se derreteu na legenda escrevendo: "Felicidade. Família".

