Filho caçula de Malvino Salvador rouba a cena em novas fotos

Malvino Salvador explode o fofurômetro ao mostrar novas fotos com seu filho caçula, Rayan: 'Felicidade'

CARAS Digital Publicado em 07/09/2022, às 14h09

O ator Malvino Salvador agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 7, ao mostrar novas fotos com seu filho caçula, Rayan, fruto do casamento com Kyra Gracie. Loirinho, o menino mostrou o quanto já cresceu e esbanjou seus melhores sorrisos nas fotos com o papai coruja.

Nas imagens, Rayan apareceu com um kimono branco ao curtir um momento de carinho com o pai. “Felicidade. Família”, disse o ator na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza de Rayan. “Mano, que lindo”, disse um seguidor. “Cada dia mais belo”, afirmou outro. “Sorriso de milhões”, declarou mais um. “Como ele está lindo e grande”, escreveu outro.

Vale lembrar que Malvino Salvador também é pai de Sofia, Ayra e Kyara.

Confira as novas fotos de Malvino Salvador com o filho, Rayan: