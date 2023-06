Influenciadora expõe print de conversa com Neymar Jr e justifica sua decisão

Influenciadora se defende após expor print e troca de mensagens com Neymar Jr: 'Qualquer pessoa postaria em algum lugar'

A influenciadora digital Nicole Souza agitou as redes sociais nesta semana ao compartilhar um print de uma troca de mensagens com o jogador de futebol Neymar Jr nas redes sociais. No print, ela mostrou que enviou a primeira mensagem para o atleta em 2020, mas ele só respondeu agora em 2023. O assunto deu o que falar nas redes sociais e ela se defendeu.

Na conversa, Nicole escreveu: “Pena que namora, né?”. E Neymar respondeu com um emoji de risada três anos depois. Então, ela brincou: “Três anos depois você me responde kkkk”. E ele disse: “Eu ri, porque continuo igual em 2020”. O print da conversa viralizou na internet e ela justificou a sua decisão de mandar um recado para o atleta.

“Em 2020, tinham muitas trends por aqui. Fiz uma trend de trollagem em que a gente escrevia 'pena que namora'. Mandei pro Neymar e para mais um monte de pessoas. Não lembro se ele namorava na época, eu namorava. Marquei como não lida e parecia que ele tivesse me mandado a mensagem. Mostrei para a pessoa [com quem ela namorava]”, explicou nos stories.

Logo depois, Nicole falou sobre a decisão de expor o print da conversa. “Postei porque não é todo dia que o Neymar fala comigo [risos]. Acho que qualquer pessoa no meu lugar mandaria para alguém ou postaria em algum lugar. E outra, nem ele e nem eu falamos algo demais, apenas foi uma brincadeira e ele foi muito educado. Eu era casada na época e quis trolar meu ex-marido e é isto. Paz no coraçãozinho de vocês”, escreveu.

Atualmente, Neymar Jr namora com a influenciadora digital Bruna Biancardi, que está grávida do primeiro filho deles.

Bruna Biancardi mostra momento de carinho com Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi passou por uma temporada na Europa para acompanhar o Festival de Cinema de Cannes, na França, e aproveitou para passar um tempo com Neymar Jr. Agora, ela se prepara para mais uma viagem e compartilhou um momento de carinho com o namorado na noite de quinta-feira, 1.

Nos stories do Instagram, ela apareceu em um momento de aconchego com o atleta no sofá. Os dois surgiram lado a lado enquanto brincavam com um cachorro. Na imagem, a morena ainda colocou o emoji de um coração vermelho.

Em breve, Neymar Jr virá ao Brasil para o chá revelação do sexo do seu filho com Bruna Biancardi. Os dois estão organizando uma grande festa na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para o dia 24 de junho. Inclusive, ele investiu para reservar um resort luxuoso perto de sua casa para hospedar seus convidados para a festa e contratou um serviço de transfer dos aeroportos do Rio de Janeiro até a sua mansão para facilitar a locomoção dos convidados. No resort, as diárias custam em média R$ 1,4 mil.