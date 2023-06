Neymar Jr aparece em momento de carinho com Bruna Biancardi

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi compartilha momento de aconchego com o atleta antes de viagem

A influenciadora digital Bruna Biancardi passou por uma temporada na Europa para acompanhar o Festival de Cinema de Cannes, na França, e aproveitou para passar um tempo com Neymar Jr. Agora, ela se prepara para mais uma viagem e compartilhou um momento de carinho com o namorado na noite de quinta-feira, 1.

Nos stories do Instagram, ela apareceu em um momento de aconchego com o atleta no sofá. Os dois surgiram lado a lado enquanto brincavam com um cachorro. Na imagem, a morena ainda colocou o emoji de um coração vermelho.

Logo depois, Bruna Biancardi surgiu fazendo suas malas no quarto com um look mínimo e deixou à mostra sua barriga de grávida. Ela espera o nascimento do primeiro filho com Neymar Jr e mostrou que sua barriguinha já está crescendo. Com top e shorts branco, ela exibiu sua nova silhueta nas redes sociais.

Em breve, Neymar Jr virá ao Brasil para o chá revelação do sexo do seu filho com Bruna Biancardi. Os dois estão organizando uma grande festa na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para o dia 24 de junho. Inclusive, ele investiu para reservar um resort luxuoso perto de sua casa para hospedar seus convidados para a festa e contratou um serviço de transfer dos aeroportos do Rio de Janeiro até a sua mansão para facilitar a locomoção dos convidados. No resort, as diárias custam em média R$ 1,4 mil.

Neymar Jr mostra jatinho particular luxuoso

O jogador de futebol Neymar Jrchocou os internautas ao exibir detalhes do seu jatinho luxuoso para uma viagem com os amigos no início desta semana. Nas imagens, ele mostrou seus 'parças' e a namorada, Bruna Biancardi, se divertindo antes da decolagem. Porém, o que roubou a cena foram os diferentes cômodos do avião.

Neymar revelou que o jatinho tem uma suíte com cama de casal, uma sala de jantar com poltronas e TV e uma sala de estar com poltronas reclináveis e televisão.