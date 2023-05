Grávida, Bruna Biancardi atrai os olhares no tapete vermelho de Cannes

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi exibe sua barriguinha de grávida no tapete vermelho de Cannes

Esperando o nascimento do primeiro filho, a influenciadora digital Bruna Biancardi (29), que é a namorada de Neymar Jr (31), marcou presença no tapete vermelho do Festival de Cannes, na França, neste domingo, 21. Ela atraiu todos os olhares ao aparecer deslumbrante no evento internacional e ainda mostrar a barriguinha de grávida.

Bruna apostou em um vestido dourado elegante com muito brilho e completou com joias luxuosas. Ao posar para as fotos, ela colocou a mão na barriguinha para destacar esta nova fase de sua vida.

“Que experiência incrível”, disse ela sobre a ida ao evento. A estrela foi prestigiar a première do filme Killers Of The Flower Moon.

Há pouco tempo, Bruna Biancardi abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e respondeu dúvidas dos fãs sobre a sua vida. Para começar, ela contou como conheceu Neymar Jr. Ela contou que os dois foram apresentados por um amigo em comum, o Leo Venditto. “Leozito foi o cupido e nos apresentou”, afirmou.

Logo depois, ela contou que ainda não sabe o sexo do primeiro filho, mas vai descobrir em breve. “Quero descobrir o sexo para fazermos o quartinho e o enxoval, deve ser a parte mais gostosa”, afirmou ela.

Foto: Getty Images

Bruna Biancardi revela o que ganhou de Dia das Mães

Em seu primeiro Dia das Mães, Bruna Biancardi ganhou um presente carinhoso do namorado, Neymar Jr. Ela revelou que o atleta se fez presente nesta data especial ao enviar mimos para a amada.

Neymar mandou um buquê de flores com latas decoradas e a frase: 'Você é muito especial'. Além disso, ele escreveu um cartão carinhoso. “Para a mamãe mais linda do mundo. Beijos, Neymar”.

Além disso, ele também enviou uma cesta de café da manhã de luxo, que é vendida por valores entre R$ 410 e R$ 730.