Gabriel Jesus surge com a filha dentro do avião ao deixar a Copa do Mundo

Gabriel Jesus deixa o Catar para cuidar de uma lesão e é fotografado pela namorada com a filha dentro do avião

O jogador de futebol Gabriel Jesus já se despediu da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Neste domingo, 4, ele deixou Doha para passar por avaliação médica em Londres, na Inglaterra, após sofrer uma lesão no joelho direito. Ele se machucou durante um jogo e existe a preocupação de que ele possa precisar de uma cirurgia.

O atleta foi fotografado dentro de um avião pela namorada, Raiane Lima. Ela registrou o momento em que o amado brincava com a filha do casal, Helena, de seis meses.

Mais cedo, Raiane fez uma homenagem para Gabriel Jesus ao incentivar o amado mesmo após ele deixar a seleção brasileira para se cuidar."Você é mais que vencedor! Deus vai te surpreender e você vai voltar mais forte, meu amor! Sei o quanto é importante tudo isso para você, dos seus sacrifícios diários para chegar até aqui e que está triste demais por tudo isso. Mas não desanima, tá?!", disse ela.

Na sequência, ela completou: "Não entendemos hoje o trabalhar de Deus, mas Ele fará o mais na sua vida. Ele tem o melhor para cada um de nós. Acredito que é crescimento, é Deus te ensinando a ser forte mais uma vez. Que Ele renove as suas forças, e que você volte logo para lutar mais e mais pelos seus sonhos. Vai ficar tudo bem, e logo você estará e volta, só que dessa vez bem mais forte. Amamos você".

Neymar Jr deve jogar na segunda-feira na Copa do Mundo do Catar

O técnico Tite deu esperanças para os fãs da seleção brasileira de que deve escalar Neymar Jr para o jogo do Brasil contra a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O jogo acontecerá na segunda-feira, 5, às 16h (horário de Brasília), e deve marcar o retorno do craque aos campos após uma lesão no tornozelo.

“Em relação ao Neymar, ele vai treinar hoje de tarde, treinando, estará, sim, no jogo. Ele passa por um treinamento específico para eu não antecipar nenhuma situação. Eu não passo informação que não seja verdadeira. Ao longo da minha carreira sempre tive a credibilidade. Ele vai treinar. Estando bem, vai para o jogo. Os outros dez eu não escalo”, disse ele.