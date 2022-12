Fora da Copa, Gabriel Jesus recebe mensagem de apoio da namorada: "Você vai voltar!"

COPA DO MUNDO

Após sofrer uma lesão no joelho esquerdo, Gabriel Jesus foi dispensado da seleção nos jogos da Copa

No último sábado, 03, a namorada de Gabriel Jesus (25), Raiane Lima (21), usou suas redes sociais para mandar uma mensagem de carinho e apoio para o namorado.

Isso porque o craque sofreu uma lesão no joelho esquerdo e foi dispensado da seleção nos próximos jogos na copa do Catar.

No story de seu Instagram, a namorada do jogador escreveu: "Você é mais que vencedor! Deus vai te surpreender e você vai voltar mais forte, meu amor! Sei o quanto é importante tudo isso para você, dos seus sacrifícios diários para chegar até aqui e que está triste demais por tudo isso. Mas não desanima, tá?!".

Na sequência, a mãe de Helena, fruto do relacionamento com Gabriel Jesus, de apenas 6 meses, afirmou: "Não entendemos hoje o trabalhar de Deus, mas Ele fará o mais na sua vida. Ele tem o melhor para cada um de nós. Acredito que é crescimento, é Deus te ensinando a ser forte mais uma vez. Que Ele renove as suas forças, e que você volte logo para lutar mais e mais pelos seus sonhos. Vai ficar tudo bem, e logo você estará e volta, só que dessa vez bem mais forte. Amamos você".

Segundo o site Globo Esporte, além de Gabriel Jesus, o jogador Alex Telles (29) também está dispensado das próximas partidas. Após passar por alguns exames, foi constatado que Telles possui lesões nos joelhos.

VEJA O STORY DE RAIANE LIMA: