Raiane Lima, mulher de Gabriel Jesus, leva filha com jogador para ver jogo no estádio no Catar

Influenciadora Raiane Lima chegou com Helena, filha com Gabriel Jesus, de apenas seis meses, no estádio Lusail, em Doha

Nesta sexta-feira, 2, a Seleção Brasileira enfrenta o Camarões pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo no Catar. E o atacante Gabriel Jesus (25) tem duas razões para comemorar antecipadamente. Além de ser titular na partida, ele terá duas espectadoras importantes. Raiane Lima, sua mulher, levou a pequena Helena, de apenas seis meses, ao estádio Lusail, para ver o papai jogar.

Através de seus stories em seu perfil oficial no Instagram, Raiane mostrou sua chegada ao estádio em Doha, capital do país asiático, com a pequena no colo, para ver a partida de Gabriel, que acontece às 16h (horário de Brasília).

Em um vídeo, Raiane aproveita para reclamar da distância que é preciso andar para conseguir chegar ao local de entrada do estádio. Nas imagens, ela e Helena aparecem com as cores da Seleção, prontas para ver o papai jogar. Será que Gabriel Jesus marcará um gol para dedicar à elas?

Veja Raiane Lima levando a filha Helena, com Gabriel Jesus, para o estádio Lusail, onde o Brasil irá jogar:

Raiane Lima leva filha para ver Gabriel Jesus jogar - Créditos: Reprodução / Instagram



Solteiro no Catar? Boatos de que Gabriel Jesus e Raiane Lima teriam terminado antes da Copa do Mundo no Catar surgem antes da competição

Os boatos de que Gabirel e Raiane teriam terminado voltaram. Na última semana, Gabriel Jesus parou de seguir sua namorada e mãe de sua filha nas redes sociais! Os dois deram o famoso unfollow um no outro e apagaram todas as fotos e registros juntos. Fãs do casal já vieram as redes perguntas falar sobre este possível término o qual seria o motivo da separação em pouquíssimos dias antes da estreia do jogador na Copa do Catar 2022. Porém, a presença de Raiane nos jogos da Seleção para acompanhar Gabriel acabam desmentindo a situação e os boatos que se instauraram nas redes sociais.