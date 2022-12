Terminou? O relacionamento confuso entre Gabriel Jesus, da Seleção Brasileira, e Raiane Lima

Em véspera de Copa, Gabriel Jesus e Raiane Lima apagam fotos e trocam unfollow; conheça a trajetória do casal

Terminaram? Conheça a trajetória de Gabriel Jesus (25) e Raiane Lima (21)! Gabriel se apaixonou por Raiane, quando ele visitou sua cidade natal, Serra Talhada, município em Pernambuco. Naquele momento o craque se apaixonou completamente e os dois assumiram o namoro em 2021. Apenas dois meses depois, o casal descobriu a primeira gravidez, e logo Raiane se mudou para a Inglaterra, para morar junto ao namorado, que joga pelo time inglês Arsenal.

Durante a gestação da influenciadora eles passaram por certos boatos de um possível término, quando o jogador excluiu as fotos com a namorada. Porém, na época, ela veio ao público e confirmou em seus storys: “Não terminamos em momento nenhum e estamos bem”.

Em maio de 2022 nasceu Helena, a filha do casal, e desde então Raiane sempre posta fotos em suas redes sociais e declara seu amor pela filha.

Solteiro no Catar?

Os boatos voltaram. Na última semana, Gabriel Jesus parou de seguir sua namorada e mãe de sua filha, Raiane Lima, nas redes sociais! Os dois deram o famoso unfollow um no outro e apagaram todas as fotos e registros juntos. Fãs do casal já vieram as redes perguntas falar sobre este possível término o qual seria o motivo da separação em pouquíssimos dias antes da estreia do jogador na Copa do Catar 2022.