Em Paris, Juliana Paes curte jogo do Brasil com Rafa Kalimann e Sheron Menezzes: ''Pé-quente que fala?''

Atriz Juliana Paes posta série de fotos durante o jogo do Brasil contra a Tunísia ao lado da irmã, Rafa Kalimann e Sheron Menezzes em Paris

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 08h57

A atriz Juliana Paes (43) está na França para acompanhar a Semana de Moda de Paris e aproveitou para assistir ao último amistoso do Brasil antes do início da Copa do Mundo, contra a Tunísia, na terça-feira, 27!

Em seu feed no Instagram, a famosa compartilhou sequência de registros feitos durante a partida em que aparece ao lado da irmã, Mariana Paes, da influenciadora digital Rafa Kalimann (29), da atriz Sheron Menezzes (38), e outras amigas. As celebridades posaram juntinhas usando a famosa "amarelinha". Nas imagens, Juliana aparece esbanjando felicidade com a vitória da Seleção.

"É pé-quente que fala???? Hoje foi pura emoção!! O jogaço do Brasil e Tunísia deixou Paris ainda mais especial e essa vitória então, sem palavras!!! É TUDO NOSSO!!", começou escrevendo.

"Quem me viu comemorando no estádio sabe o quanto eu fiquei feliz e ainda estou!!! É GOOOOOOOOLLLLL…. Aqui, agora e com elas!!!", disse ainda.

Juliana chegou a ser filmada ao lado de Sheron durante a transmissão do jogo comemorando um dos cinco gols da Seleção. Além das artistas, outros famosos marcaram presença no Parque dos Príncipes, estádio do time parisiense PSG, como o surfista Gabriel Medina e o cantor João Gomes.

Confira as fotos de Juliana Paes no jogo do Brasil em Paris:

