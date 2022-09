Juliana Paes posa sem sutiã e empina o bumbum em fotos ousadas: ''Nasceu pronta''

Atriz Juliana Paes arrasa ao compartilhar cliques em que aparece sem sutiã em sacada de hotel durante viagem a Paris

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 13h46

Nesta segunda-feira, 26, a atriz Juliana Paes (43) roubou a cena nas redes sociais ao compartilhar mais um dia de sua viagem para a França!

A artista, que está curtindo a Semana de Moda de Paris na companhia de sua irmã, Mariana Paes, publicou uma sequência de registros esbanjando sensualidade em seu perfil no Instagram.

Nas imagens, a famosa posou com o cabelo preso em coque na sacada do hotel em que está hospedada na Cidade Luz. A gata empinou o bumbum ao surgir só se calcinha, sem a parte de cima.

Aproveitando o efeito sob luz e sombras, ela apareceu sorridente cobrindo os seios com um dos braços em uma das fotos publicadas em preto e branco na web.

"Quase pronta", escreveu Juliana Paes ao legendar a publicação em que aparece sem sutiã.

Nos comentários, os fãs de Juliana babaram pela musa. "Deusa", "Maravilhosa", "Absurda", "Maravilhosa e gostosa", "A mais bela!", "Gata demais", "Amor VOCÊ NASCEU PRONTA. Aceita. A MAIS EXUBERANTE", elogiaram os admiradores.

Antes de embarcar para Paris, Juliana posou para selfies ao lado de Rafa Kalimann (29) no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Confira as fotos ousadas de Juliana Paes em Paris:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Juliana Paes posta fotos raras com a irmã

Juliana Paes surgiu ao lado da irmã, Mariana Paes, e contou que realizou um sonho dela. No domingo, 25, a famosa compartilhou fotos do momento especial e revelou o que fez para surpreendê-la. Bem estilosas, as irmãs apareceram curtindo Paris, na França. Enquanto Juliana apostou em um casaco listrado, Mariana foi de casaco preto fazer o passeio na Cidade Luz. "Mana e eu em Paris! Tão feliz que consegui trazê-la e realizar esse sonho dela", contou a atriz sobre ter conseguido fazer um desejo da irmã se tornar realidade.

