Juliana Paes e Rafa Kalimann fazem selfie no aeroporto antes de embarcarem para Paris

As artistas Juliana Paes e Rafa Kalimann vão participar da semana de moda de Paris e se encontraram no aeroporto

CARAS Digital Publicado em 24/09/2022, às 10h40

Paris está começando a concentrar famosos para a semana de moda e, claro, que alguns artistas brasileiros vão marcar presença. Juliana Paes (43) e Rafa Kalimann (29) foram fotografadas antes de embarcarem.

As atrizes se reencontraram no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Esbanjando estilo, elas posaram juntas para uma selfie antes da viagem.

Nos perfis do Instagram, as musas compartilharam imagens no local e exibiram a diversão. "Tá rolando tiktok no aero", disse Rafa ao registrar Juliana e a irmã atuando.

Além das duas, Sheron Menezzes (38) também foi clicada por Rafa antes do embarque para a Paris Fashion Week.

