Juliana Paes e Sheron Menezzes comemoram gols em jogo da Seleção Brasileira em Paris

As atrizes Juliana Paes e Sheron Menezzes são filmadas em amistoso da Seleção contra Tunísia em Paris

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 17h38

Nesta terça-feira, 27, a Seleção Brasileira jogou seu último amistoso antes do início da Copa do Mundo, contra a Tunísia, em Paris. E as atrizes Juliana Paes (43) e Sheron Menezzes (38) foram filmadas durante a transmissão do jogo comemorando um dos gols da Seleção.

Além das atrizes, outros artistas e famosos marcaram presença no Parque dos Príncipes, estádio do time parisiense PSG. O surfista Gabriel Medina esteve presente, um dos melhores amigos de Neymar Jr, além do cantor João Gomes esteve no amistoso vestindo a amarelinha.

Em uma das vezes que Juliana foi filmada pela câmera da Globo, sua reação com um dos cinco gols marcados pela Seleção viralizou pela internet. O vídeo, no qual a atriz aparece muito animada, rendeu memes nas mãos dos internautas.

a reação da juliana kkkkkk pic.twitter.com/XRPMQwX97L — kauã (@whykauazin) September 27, 2022

Veja o momento em que Juliana Paes e Sheron Menezzes aparecem curtindo o amistoso da Seleção Brasileira:

Juliana Paes posa sem sutiã e empina o bumbum em fotos ousadas

A atriz Juliana Paes deixou seus seguidores eufóricos nas redes sociais com mais fotos da sua viagem pela França. Curtindo a Semana da Moda de Paris junto de sua irmã, Mariana Paes, ela publicou uma sequência de fotos com muita sensualidade em seu perfil oficial do Instagram.

Nos cliques, ela aparece de cabelo preso na sacada do hotel em que está hospedada, empinando o bumbum, só de calcinha, sem a parte de cima. Ela aparece sorridente cobrindo os seios com o braço em uma das fotos, em preto e branco, levando seus seguidores à loucura.

"Quase pronta", escreveu a atriz na legenda, arrancando diversos elogios de seus fãs.