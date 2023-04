Defesa tenta novo recurso para liberar Daniel Alves: “Não vai fugir”

O jogador Daniel Alves também alega estar sem dinheiro

Nesta quinta-feira, 20, a defesa de Daniel Alves (39), preso preventivamente na Espanha desde janeiro por acusação de estupro, apresentou um novo recurso solicitando que o jogador de futebol brasileiro seja colocado em liberdade.

O criminalista espanhol Cristóbal Martell, que representa o brasileiro, apresentou o recurso ao tribunal de Barcelona, que está avaliando a possibilidade de levar o caso a julgamento.

O representante jurídico do ex-jogador da seleção Brasileira, apresentou ainda um relatório sobre as imagens fornecidas pela boate da cidade onde, segundo a acusação, ocorreu o estupro de uma mulher de 23 anos que estava na boate na mesma noite de Alves, em 30 de dezembro do ano passado, e afirma ter sido violentada por ele dentro do banheiro do local.

O novo recurso foi apresentado dois dias depois de Alves prestar um novo depoimento à juíza responsável pelo caso por petição própria. Na sessão, ele admitiu, pela primeira vez, que houve penetração, diferente do que havia dito antes, mas disse que o que chamou de “relação” com a mulher que lhe acusa de estupro foi consensual.

No depoimento, Alves argumentou que mentiu em juízo porque queria esconder sua infidelidade de sua então esposa, a modelo espanhola Joana Sanz, que pediu o divorcio após a prisão do jogador.

De acordo com o jornal catalão “El Periódico”, a defesa de Daniel Alves também apresentou mais dois novos argumentos. Um deles destaca que a maioria das empresas do jogador no Brasil não dependem dele para funcionar, já que um dos argumentos usados para a prisão preventiva do jogador foi que as atividades empresariais em território brasileiro aumentam o risco de fuga da Espanha.

Outro argumento ressalta que os recursos financeiros do atleta estão em baixa progressiva devido a quebra de contratos desde que ele foi preso. Ainda segundo a publicação do “As”, a defesa do brasileiro vai argumentar que as “raízes de Alves” vão estar na Espanha, já que a primeira mulher e os dois filhos, que “estão de mudança do Brasil para Barcelona”.