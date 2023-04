"Me enganava enquanto minha mãe morria", diz Joana Sanz sobre Daniel Alves

Modelo Joana Sanz respondeu comentário sobre "abandonar" Daniel Alves após a acusação de estupro

A modelo Joana Sanz pareceu ter perdido a paciência com o número de mensagens invasivas que recebe sobre o relacionamento (ou ex-relacionamento) com o jogador Daniel Alves.

Ela pediu o divórcio do atleta, preso acusado de estuprar uma jovem em uma balada de Barcelona, na Espanha. O casal estava no país para o enterro da mãe da modelo, que lutava contra um tumor no útero.

Nos comentários de uma foto nas redes sociais de Joana, uma seguidora opinou: “Por todos os momentos compartilhados juntos, este não era o momento de deixá-lo à deriva! Entendo sua dor e que não perdoe a traição, mas acredito que não é o lugar e nem as formas de fazer”.

A influenciadora respondeu ao comentário: “O lugar e as formas foram perdidos por ele, que me enganava enquanto a minha mãe morria”.

No entanto, após o jogador saber do divórcio e mandar uma carta se desculpando, Joana foi visitá-lo na prisão e teria ficado 50 minutos conversando com ele separada por um vidro.

À imprensa espanhola dois dias após a visita, ela disse que está "seguindo em frente", mas que sempre que pode, vai vê-lo na prisão, pois é uma situação "muito complicada".

