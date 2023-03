Ex-mulher de Daniel Alves dá primeira entrevista após separação: 'Seguir em frente'

Ex-mulher do jogador de futebol Daniel Alves, Joana Sanz desabafa sobre a situação em que se encontra após o atleta ser preso na Espanha: 'Muito complicada'

A modelo Joana Sanz, que é ex-mulher do jogador de futebol brasileiro Daniel Alves, deu a primeira entrevista após anunciar a separação. Em conversa com jornalista Leticia Requejo, do programa El Programa de Ana Rosa, da TV Telecinco, ela desabafou sobre a situação de sua vida pessoal após o ex-marido ter sido preso na Espanha.

Joana contou que foi visitá-lo na prisão, mas que não esteve lá para combinar a separação de bens. “Estou a seguir em frente. Sempre que posso vou vê-lo para saber como ele está e saber dele. É uma situação muito complicada. Não temos que falar nada de dinheiro porque Dani e eu temos separação debens, não temosnada em comum”, disse ela.

Então, Joana comentou que não quer julgar o ex-marido e que a justiça é que fará este julgamento sobre o que ele fez. “Não vou julgá-lo, é para isso que ser a justiça”, disse ela. Daniel Alves foi preso pela acusação de estupro contra uma mulher de 23 anos em uma boate.

Carta aberta de Daniel Alves

O jogador de futebol Daniel Alves escreveu uma carta aberta para a ex-mulher, Joana Sanz, há poucas semanas. De acordo com o jornal 'Y Ahora Sensoles', ele escreveu: “Minha querida Joana, foram quase 8 anos de muito amor, carinho, respeito e cuidado mútuo. Em particular nos últimos anos. Ao seu lado tudo parece mais fácil e prazeroso. Você e meus filhos Dani filho e Victoria, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nos tornamos desde o dia em que nos conhecemos, desde o primeiro minuto em que começamos uma vida juntos", garantiu.

"Acompanhamos um ao outro todos esses anos, fortalecendo um ao outro e iluminando a vida um do outro. Agora, nesses momentos difíceis, lamento sua decisão e espero que a vida nos dê outra chance de te amar novamente. Entendo a dor que a situação injusta que estamos vivendo está causando, e entendo que você não tenha aguentado toda essa pressão. Os fatos de que sou acusado são estranhos a mim e aos valores que nortearam minha vida: amor, respeito e esforço. Vou continuar lutando como sempre fiz, acreditando em mim com o apoio e a confiança de quem realmente sabe quem eu sou; Lutarei até o fim com o amor incondicional dos meus filhos, dos meus pais e daqueles que continuam ao meu lado, para logo provar minha inocência ao mundo inteiro. Seja onde for, seja como for, seja o que for, mas para sempre em meu coração. Com muito amor (assinatura de Daniel Alves)”, finalizou.