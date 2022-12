Darío Conca provoca brasileiros após Argentina avançar para final da Copa do Mundo

Ex-jogador de futebol Darío Conca já teve passagens pelo futebol brasileiro, como Vasco e Flamengo, sendo ídolo do Fluminense

O ex-jogador de futebol Darío Conca (39) decidiu dar uma zoada nos brasileiros após a Argentina se classificar para a finalíssima da Copa do Mundo no Catar, nesta terça-feira, 13. Em uma partida tranquila contra a Croácia, os hermanos esperam o vencedor de França e Marrocos.

Ídolo da torcida do Fluminense, mas com passagens também por Vasco e Flamengo no futebol brasileiro, o ex-futebolista postou em seu perfil oficial no Instagram um vídeo no qual aparece beijando a camisa da seleção argentina.

“Sentimento inexplicável”, escreveu Darío. “Mais uma vez, não adiantou secar. Estamos na final. Vamos, Argentina!”, completou, em português, revelando que torcer para Messi e seus companheiros é seu “Plano A”.

Mesmo já tendo defendido a seleção sub-20 dos hermanos, Darío nunca foi convocado pela Argentina para compor a equipe principal do seu país natal.

A Argentina, então, enfrenta o vencedor de França e Marrocos, que acontece nesta quarta-feira, 14, às 16h (horário de Brasília). Os hermanos passaram pela Croácia, que eliminou o Brasil na última sexta-feira, 9, após jogo difícil que acabou sendo levado para os pênaltis.

Darío Conca celebra classificação da Argentina - Créditos: Reprodução / Instagram



Esposa de Lionel Messi vibra com vitória da Argentina na semifinal da Copa do Mundo

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, também celebrou muito com a vitória dos argentinos, ostentando alegria e simpatia ao aparece ao lado de seus três filhos, Thiago, Mateo e Ciro, comemorando a classificação do papai para a final da Copa do Mundo no Catar. “Não tenho como explicar, porque não vai entender! Vamos, Argentina! Vamos, Lionel Messi!”, disse ela na legenda.