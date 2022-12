Esposa de Lionel Messi vibra com vitória da Argentina na semifinal da Copa do Mundo

Esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo mostra foto com os filhos ao acompanhar o desempenho do marido em jogo da Argentina na Copa do Mundo do Catar

Esposa do jogador de futebol Lionel Messi, a influenciadora digital Antonela Roccuzzo esbanjou alegria e simpatia ao posar com os três filhos, Thiago, Mateo e Ciro, após a vitória da Argentina na semifinal da Copa do Mundo do Catar.

O time do marido conquistou a vaga na grande final do mundial nesta terça-feira, 13, ao vencer o jogo contra a Croácia. Direto do estádio, Antonela apareceu sorridente ao posar com os filhos.

“Não tenho como explicar, porque não vai entender! Vamos, Argentina! Vamos, Lionel Messi!”, disse ela na legenda.

A história de amor de Lionel Messi e Antonela Roccuzzo

Lionel Messi e Antonela Roccuzzo estão casados desde 2017. Eles se conhecem desde que são crianças. Ela é prima de um dos melhores amigos dele. Os dois acabaram se distanciando por conta da ida do atleta para a Espanha, quando foi contratado pelo Barcelona. Porém, seu namoro foi retomado durante uma viagem do argentino de volta para sua terra natal. Então, em 2009, se assumiram.

O casamento aconteceu oficialmente no dia 30 de julho de 2017, na cidade de Rosario, na Argentina, onde ambos nasceram. A celebração contou com a presença de muitos jogadores importantes na ocasião.

Bárbara Coelho reflete sobre a vitória da Argentina na semifinal da Copa do Mundo do Catar

A apresentadora Bárbara Coelho, do programa Esporte Espetacular, compartilhou um texto sobre a vitória da Argentina sobre a Croácia na semifinal da Copa do Mundo do Catar. Ela falou sobre o sucesso do jogador Lionel Messi e do time argentino.

"O esporte prova dia sim, dia também que heróis não andam sozinhos. A foto e o jogo de hoje tem uma distância de 8 anos. Tempo pra Julian Álvarez chegar nas mãos de Pep no City e aos 21 anos virar titular ABSOLUTO da Argentina numa Copa. Além da capacidade de decidir o jogo com um pênalti sofrido e um gol marcado, ( até aqui, calma) Álvarez, de 22 anos, conta com uma Argentina que se transforma", disse ela.

E completou: "Holanda pedia três zagueiros. Scaloni atendeu: Argentina “espelhou” o time e deu certo. Diante dos croatas o objetivo era incomodar o dominante meio campo adversário. Um tripe de “its” que circulam a bola pra buscar espaço tinha Paredes pra estragar os planos. Se até aqui foram 2 a 0 e um grande jogo, o terceiro veio pra você. Pra você que seca ou não a Argentina, agora é detalhe. Gvardiol, um dos melhores zagueiros da Copa tentou adivinhar a direção, mas essa bola grudada no pé e a capacidade de improvisar é pra surpreender os maiores mesmo. Alvarez vai agradecer por dias o privilégio ;) 3 gols ao lado do ídolo é sonhar acordado. Enquanto você ainda encontra argumentos pra não reconhecer, Maradona, se estivesse vivo, com certeza o reverenciaria. Leo, domingo eu não tô preparada pra uma despedida. Obrigada!".