Craque

Conheça a família de Lionel Messi: história de amor que começou na infância e relação com avó

Destaque da Copa do Mundo no Catar, Lionel Messi tem história linda fora das quatro linhas do campo de futebol

Destaque da Copa do Mundo no Catar, Lionel Messi tem história linda fora das quatro linhas do campo de futebol - Foto: Getty Images