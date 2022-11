Cléber Machado homenageia Erasmo Carlos durante ao vivo e quebra protocolo da Globo

O comentarista Cléber Machado resolveu quebrar o protocolo da TV Globo e fez uma homenagem para Erasmo Carlos durante a transmissão da Copa

O comentarista esportivo Cléber Machado (60) resolveu quebrar um protocolo da TV Globo e, durante a transmissão do jogo da Copa do Mundo, entre Bélgica e Canadá, nesta quarta-feira, dia 23, prestou uma homenagem ao cantor Erasmo Carlos.

O jornalista recitou um verso da música ‘Mesmo que Seja Eu’, um pouco antes do início do jogo. “Com a força do meu canto, esquento o seu quarto para secar o seu pranto. Filosofia e poesia, é o que dizia a minha avó, antes mal-acompanhada do que só", disse Cléber, relembrando a composição de Erasmo.

Cléber foi vetado de cobrir os jogos da Copa do Mundo de 2022 diretamente do Catar, e apesar de narrar alguns jogos, os da Seleção Brasileira terão outra voz no comando: a de Galvão Bueno (72). O cantor Erasmo Carlos faleceu aos 81 anos de idade na última terça-feira, 22. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro. O velório do chamado “Tremendão” aconteceu nesta quarta-feira, dia 23, e foi fechado apenas para família e amigos íntimos.

Cléber Machado se pronuncia após ser vetado das transmissões no Catar

Após saber que não estava na lista dos profissionais que a Globo mandaria para cobrir a Copa do Mundo direto do Catar, o narrador Cléber Machado resolveu se pronunciar. No total, a Rede Globo irá mandar 73 pessoas para o Catar, entre jornalistas, produtores e técnicos para cobrir a Copa. De fora da lista final, Cléber disse que “sem crise”.

"A Copa do Mundo é tão maior do que quem vai, quem não vai. Todo mundo quer ir pra Copa. Do estudante que começa a fazer jornalismo e até de um veterano. É, é uma questão de escala, questão de logística, é uma questão de recurso", disse ele, em entrevista ao site NaTelinha.