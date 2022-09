Cléber Machado se pronuncia após ser barrado da Copa do Mundo pela Globo

O narrador Cléber Machado deu entrevista falando o que pensa após ser excluído de viajar para o Catar para cobrir presencialmente os jogos da Copa do Mundo

O narrador Cléber Machado (60) decidiu contar como se sentiu após descobrir que não estava na lista dos profissionais que a Globo irá mandar para o Catar para cobrir presencialmente a Copa do Mundo. Ele diz que não está incomodado e que não acontecerá por questões de logística. O narrador ficará no Brasil para narrar parte dos jogos que serão exibidos na emissora.

No total, a Rede Globo irá mandar 73 pessoas para o Catar, entre jornalistas, produtores e técnicos para cobrir a Copa. De fora da lista final, Cléber disse que “sem crise”.

"A Copa do Mundo é tão maior do que quem vai, quem não vai. Todo mundo quer ir pra Copa. Do estudante que começa a fazer jornalismo e até de um veterano. É, é uma questão de escala, questão de logística, é uma questão de recurso", disse ele, em entrevista ao site NaTelinha.

Quando a Globo divulgou a lista de profissionais de jornalismo que iriam para o presencial, algumas pessoas na internet estranharam a ausência de Cléber Machado. Hoje, ele é uma das vozes mais importantes do esporte na televisão aberta, comandando algumas partidas do Campeonato Brasileiro aos domingos na emissora global.

Ele ainda lembrou que também não foi mandado para cobrir a Copa de 1990, que aconteceu na Itália. “Mas na de 2002, o Luís Roberto ficou. Foi uma escolha deles”, contou, falando do colega de profissão que irá para o Catar esse ano.

“Tem toda uma estrutura pra fazer, tem todo um clima para fazer, tem todo um ambiente. Cada Copa do Mundo é de um jeito, entendeu? Cada uma tem o seu detalhe. Sem crise”, disse.

Galvão Bueno faz pedido para seleção em sua última Copa do Mundo como narrador

Em coletiva de imprensa, Galvão Bueno fez um pedido para a Seleção Brasileira, emocionado, por ser sua última Copa como narrador. “A pergunta que eu mais tenho respondido é sobre o meu último jogo no dia 18 de dezembro. O que eu peço, se eu posso ter um presente depois de 13 Copas do Mundo e praticamente 50 anos de televisão, é que a Seleção Brasileira esteja ao meu lado e tenha a oportunidade de lutar pelo hexa. Aí eu já me emociono aqui e vou me emocionar lá. Eu não imagino o que vai acontecer, mas vai ser muito bom”, disse ele.

“A Globo é a minha casa, é aqui que eu me sinto bem, que me realizo. Mas eu vou viver a emoção da última Copa e não vou mais fazer nada em nenhuma televisão aberta, em nenhuma televisão, desde que não seja alguma coisa na Globo. Não narro mais, mas um programa aqui, uma participação ali, posso fazer... O que eu mais quero é agradecer o carinho de todos, a parceria, o apoio que sempre tive e vou ter até o dia 18 de dezembro”, declarou sobre sua decisão de parar.