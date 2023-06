Bia Haddad é parente de Fernando Haddad? Tenista é semifinalista do Roland Garros

Sobrenome de Bia Haddad tem chamado atenção de brasileiros, que suspeitaram de um parentesco da tenista com o ministro Fernando Haddad

Destaque no cenário esportivo mundial, a tenista Beatriz Haddad Maia (27) tem chamado atenção não apenas por ser a primeira brasileira a participar de uma semifinal do Roland Garros desde 1968, mas também por ter o mesmo sobrenome do ministro Fernando Haddad.

Em meio ao anúncio do torneio, muitos internautas passaram a se questionar se, de fato, ela seria parente do braço direito do presidente Lula. No entanto, eles não fazem parte da mesma família.

Bia Haddad, na verdade, é parente de outro famoso. Ela é sobrinha do icônico apresentador, músico e cantor Rolando Boldrin, que morreu em 2022. Em seu perfil do Instagram, ela já mostrou aos admiradores um pouco da relação que mantinha com o tio.

Ela mostrou um pouco de uma visita que fez ao estúdio em que Boldrin gravava seu programa na TV Cultura. "Orgulho dessa grande atleta", escreveu Rolando ao receber a atleta da família.

Em resposta, Bia disse que aprendia bastante com o tio, mesmo não sendo tão próxima. "Privilégio é o meu de ser a sua sobrinha e poder aprender com você mesmo de longe", contou.

No ano passado, a tenista chegou a fazer uma homenagem ao tio, que enfrentava um momento difícil em sua vida. Após participar do vice-campeonato de duplas no WTA 1000 de Guadalajara, no México, ela chorou em uma declaração direcionada a Rolando.

Quando o artista morreu, Bia também postou uma homenagem falando do último encontro dos dois: "Na última vez que te vi, combinamos duas coisas: que te traria um troféu e que tocaríamos uma música juntos".

Vinda de uma família com tradição no tênis, a qual teve mãe e avó que se dedicaram ao esporte, Bia é a brasileira a chegar mais longe em uma disputa de simples em um Grand Slam. Algo do tipo não acontecia com o país desde Guga, em 2004, quando ele chegou às quartas de finais do Roland Garros.