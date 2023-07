Quantos filhos tem Helô Pinheiro? Ex-modelo celebrou 80 anos com festão

Eterna musa carioca, a ex-modelo Helô Pinheiro reuniu todos os filhos em sua festa de 80 anos

A ex-modelo Helô Pinheiro (80), a eterna musa de Ipanema, é uma figura que atrai olhares de homens e mulheres há décadas. Com seus recém completos 80 anos, a famosa ainda provoca dúvidas referente a sua vida, a qual ela prefere manter longe de polêmicas pessoais. Inclusive, quando diz respeito à sua família.

Nesta última sexta-feira, 7, a famosa realizou um festão para celebrar a chegada de seus 80 anos em um clube particular na zona sul do Rio de Janeiro. O evento reuniu não apenas famosos, mas também todos os seus filhos.

Durante o aniversário, Helô posou ao lado dos seus quatro filhos Kiki, Jô, Ticiane e Fernando Pinheiro. Todos estavam com seus companheiros, como o jornalista César Tralli, além dos netos, Lolle, Bruna, Mariana e, Rafa Justus.

QUEM SÃO OS FILHOS DE HELÔ PINHEIRO?

Heloísa Eneida Paes Pinto Mendes Pinheiro, conhecida como Helô Pinheiro, tem quatro filhos Kiki, Fernando, Jô e Ticiane Pinheiro, todos fruto de seu relacionamento com o engenheiro Fernando Mendes Pinheiro.

Apesar de terem sido criados em meio a fama da mãe, apenas um deles se interessou em seguir carreira artistica. Se trata de Ticiane Pinheiro, sua penultima filha, que atualmente trabalha como apresentadora do programa Hoje em Dia, da Record TV.

A famosa já foi casada com Roberto Justus, com quem teve a pequena Rafa Justus. Atualmente, Tici vive um relacionamento com o jornalista César Tralli, da TV Globo.

Vale destacar que Fernando, o filho caçula de Helô, é portador de uma deficiência. Ele sofreu uma bronquiolite e teve falta de oxigenação no cérebro. O problema lhe causou duras sequelas, as quais ele carrega por toda a vida. Apesar de consciente, ele não consegue ler, escrever, tem dificuldade na fala e usa óculos de oito graus.

