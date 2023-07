Helô Pinheiro faz 80 anos e ganha homenagem de Ticiane Pinheiro: "Mulher maravilhosa"

A apresentadora Ticiane Pinheiro prestou uma bela homenagem no aniversário de 80 anos de sua mãe, Helô Pinheiro

A família Pinheiro está em festa! Nesta sexta-feira, 7, a apresentadora, ex-modelo e eterna Garota de Ipanema Helô Pinheiro completa 80 anos de vida, e ganhou uma homenagem especial da filha, Ticiane Pinheiro.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record TV, compartilhou um vídeo mostrando vários momentos especiais ao lado da mãe e prestou uma bela homenagem para a aniversariante.

"80 anos da mulher que me ensinou tudo, inclusive o amor. É dando que se recebe, e minha mãezinha que sempre transbordou amor por onde passa, não tinha como ser diferente. Feliz aniversário para essa mulher maravilhosa, para essa mãe espetacular, para essa deusa da minha vida", começou a artista, rasgando elogios para Helô.

Depois, a mulher do jornalista Cesar Tralli fez um agradecimento e se declarou para a mãe. "Obrigada por tudo mãe. Que seu novo ciclo seja cheio de saúde, amor, sucesso a alegrias! Te amo além do infinito, Helô Pinheiro. Vamos comemorar muito hoje", finalizou a apresentadora.

Nos comentários, Helô agradeceu a homenagem da filha. "Receber essa homenagem de minha amada filha é de arrepiar, é de deixar meu coração derreter de tanto amor Reconhecer um pouco já é o bastante para me fazer feliz. Agora dizer essa mensagem que sinto ter vinda do fundo de seu coração me faz sentir o quanto sou importante em sua vida e o quanto você é em minha vida. Agradeço a Deus tudo que tenho e em especial meus filhos, marido, genros e netas que são a razão da minha existência. Você é uma filha abençoada e me orgulho muito de tudo que faz com tanta dedicação e carinho, como essa mensagem de hoje. Você é e será sempre amada por todos por ser como você o é: alegre divertida, cheia de luz e de graça, uma coisa mais linda. Como diria Vinicius de Moraes e todos em eco!!! Beijos com amor, mamys", escreveu a famosa.

Confira a publicação:

Filha de Ticiane Pinheiro dá show de estilo

A filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, deu um show de estilo ao lado da mãe durante a viagem que fizeram para curtir o final de semana. No último domingo, 02, a apresentadora compartilhou cliques arrumada para fazer um passeio com a herdeira e a pequena roubou a cena ao surgir cheia de estilo.

Nos registros, Manu apareceu com uma roupa de frio e surpreendeu ao surgir vestindo uma jaqueta. A combinação toda preta ficou nada básica ao Ticiane Pinheiro colocar ainda botas nos pés da caçula. "Domingando com ela", escreveu a loira ao exibir os registros do final de semana especial.