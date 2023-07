Filha de Ticiane Pinheiro dá show de estilo e surpreende: 'Linda'

Em viagem, filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli dá show de estilo e chama a atenção com aparência

A filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, deu um show de estilo ao lado da mãe durante a viagem que fizeram para curtir o final de semana. Neste domingo, 02, a apresentadora do Hoje em Dia compartilhou cliques arrumada para fazer um passeio com a herdeira e a pequena roubou a cena ao surgir cheia de estilo.

Nos registros, Manuella apareceu com uma roupa de frio e surpreendeu ao surgir vestindo uma jaqueta. A combinação toda preta ficou nada básica ao Ticiane Pinheiro colocar ainda botas nos pés da caçula.

Além de seu estilo, a filha de César Tralli mostrou todo seu charme ao fazer poses. "Domingando com ela", escreveu a loira ao exibir os registros do final de semana especial com a filha mais nova e o marido em um hotel.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com menina. "Como pode ser tão linda", elogiaram os fãs. "Essa criança é a coisa mais linda, quanta meiguice", disseram outros.

Ainda recentemente, Ticiane Pinheiro deu um festão luxuoso para comemorar os quatro anos de Manuella. A garota ganhou uma celebração temática com decoração impecável e de alto nível para soprar as velinhas.

Acabou? Ticiane Pinheiro fala sobre amizade com Karina Bacchi: 'Para sempre'

A apresentadora Ticiane Pinheiro falou como está sua relação com Karina Bacchi. As loiras são amigas próximas de longa data e até fizeram um reality show juntas em 2007, o Simple Life. Na quarta-feira, 21, a esposa de César Tralli foi questionada em sua rede social sobre o assunto e resolveu comentar.

A filha de Helô Pinheiro recebeu uma pergunta se ainda é amiga de Karina Bacchi. Compartilhando uma foto grudadinha com a mãe de Enrico Bacchi, a jornalista da Record TV tirou a dúvida e explicou como estão.

"Há mais de 30 anos! Para sempre! Sou madrinha do Enrico. Amo demais", falou Ticiane Pinheiro sobre o que sente pela influenciadora e sobre ter sido escolhida pela amiga para ser madrinha do filho dela.

Ainda nos últimos dias, o melhor amigo de Karina Bacchi revelou motivo de ter rompido relações com a modelo. “A Karina Bacchi era a minha melhor amiga, sempre foi desde os 18 anos. Ela entrou para a religião e ficou demais. E, tudo bem, eu respeito o momento dela, mas aquilo começou a me fazer mal”, desabafou ele em entrevista ao podcast Pode, Rê, apresentado por Renata Spallicci.