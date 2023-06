Melhor amigo revela porque rompeu relações com Karina Bacchi: "Me fazendo mal"

Melhor amigo revela motivo que fez com a amizade dos dois vivesse uma crise; eles eram amigos desde os 18 anos

Melhor amigo da apresentadora e atriz Karina Bacchi, o promoter Helinho Calfat revelou que rompeu relações com a loira. Abalado com o fim da amizade entre os dois, ele explicou o motivo que o fez se afastar.

“A Karina Bacchi era a minha melhor amiga, sempre foi desde os 18 anos. Ela entrou para a religião e ficou demais. E, tudo bem, eu respeito o momento dela, mas aquilo começou a me fazer mal”, desabafou ele em entrevista ao podcast Pode, Rê, apresentado por Renata Spallicci.

Além de dizer que o fanatismo religioso da apresentadora prejudicou a relação entre os dois, o promoter fez questão de dizer que a amizade e o respeito se mantém mesmo com o período turbulento que está acontecendo.

“Eu tive que parar de seguir para não julgá-la e entender aquele momento dela. Depois voltei a seguir, porque eu estava preparado para ouvir aquele assunto, entender e saber que aquilo não é pra mim. Mas a minha amiga está lá", contou.

A entrevista de Renata Spallicci com Helinho Calfat será exibida nesta quinta-feira (22/06), no quarto episódio do podcast “Pode, Rê?”, apresentado no YouTube.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karina Bacchi (@karinabacchi)

Karina Bacchi manda indiretas para ex-marido

Após o ex-marido, Amaury Nunes, alegar que Karina Bacchi não o deixa ver Enrico Bacchi, a apresentadora decidiu se pronunciar em uma série de vídeos em seus stories contando e explicando a sua versão.

"Hoje é um dia muito especial, é o dia do nascimento do meu filho, realização de um sonho, da possibilidade no meu ventre de gerar uma vida que eu tanto sonhei, deus sabe, deus sonda meu coração e sabe que jamais seria ingrata de privar meu filho de tudo que ele merece viver, mesmo que isso me doesse no coração como mulher", começou dizendo que não impediria o herdeiro de nada que o fizesse bem.