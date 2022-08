Amaury Nunes faz carta aberta sobre período afastado do filho de Karina Bacchi

Ex-marido de Karina Bacchi, Amaury Nunes revela o motivo para ter assinado a desistência da paternidade do pequeno Enrico

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 10h57

O empresário Amaury Nunes escreveu uma carta aberta para contar sobre a sua história com o pequeno Enrico, que é filho da ex-mulher, Karina Bacchi. Ele confirmou que assinou um documento para desistir do processo de paternidade do menino, mas disse que fez isso para retomar a relação com a ex-mulher após uma crise.

Então, ele ainda contou que convive com o menino desde que ele tinha 20 dias de vida e participou de vários momentos de seu crescimento ao longo dos anos. Porém, desde que se separou de Karina, ele perdeu o contato com o garoto.

Em um trecho, Amaury relembrou quando assinou o documento sobre o processo de paternidade após a crise no relacionamento. “Depois de algumas semanas, eu voltei para SP para pegar o restante das minhas malas, e assinar o divórcio que inclusive já estava pronto, mas quando cheguei, nós conversamos e decidimos tentar retomar a nossa relação. Naquele momento ela estava com dois documentos para que eu assinasse, um era o divórcio (que nós decidimos não assinar por hora) e o outro era o Desistência do processo de paternidade do nosso filho. Ali, para mim, foi um choque muito grande, eu me senti extremamente triste... Mas em uma tentativa de manter a nossa família uida, e esperando que as coisas fossem melhorar ou 'voltar ao normal' eu aceitei assinar aquele documento, até porque nunca achei que um simples papel poderia definir uma relação tão pura e tão bonita como a minha e do meu filho. Afinal como ela mesmo disse 'no coração sempre foi assim, pai e filho'”, disse ele.

E completou: “Durante este último ano de abril de 2021 até abril de 2022, eu acredito que, tanto eu, quanto a minha ex-mulher fizemos o nosso melhor para manter nossa família, para restaurar o amor, para entendermos tudo que estava acontecendo, todas as mudanças... Tudo dentro das nossas limitações como seres humanos falhos que somos. Infelizmente não conseguimos, esbarramos nos nossos limites. Então decidimos nos divorciar, sem maiores brigas, sem maiores acusações, sem nenhum problema grave... mas obviamente cada um com seu ponto de vista”.

Por fim, ele contou sobre o período longe do filho. “E agora há 4 meses que eu tento entender o porque desta atitude dela, de não me deixar mais, ao menos conviver, ou conversar com nosso filho, e gostaria de deixar claro que a minha intenção nunca foi e nunca seria tira-lo dela, muito pelo contrário, como disse aqui, sempre a admirei como mãe, mas aminha intenção é que nosso filho possa crescer com uma mãe maravilhosa que ela é, e também com um pai que o ama muito, simplesmente porque ele merece. Sigo aqui de braços e coração abertos para retomar o convívio com ele, sem brigas, sem rancor, só com amor, e tenho certeza que ele também. Filho te amo, sempre vou estar aqui para você, sei que está com muitas saudades, eu também estou, espero que um dia breve possamos estar juntos de novo”, declarou.

Leia a carta completa de Amaury Nunes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amaury Nunes (@amaurygnunes)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!