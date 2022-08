Ticiane Pinheiro comemora o aniversário do afilhado, Enrico: ''A dinda ama muito''

A apresentadora Ticiane Pinheiro publicou uma linda homenagem para o afilhado, Enrico, filho da amiga Karina Bacchi

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 11h59

Ticiane Pinheiro (45) usou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 8, para celebrar o aniversário do afilhado, Enrico. O filho de Karina Bacchi (45) e Amaury Nunes está completando 5 anos de idade e ganhou uma homenagem da madrinha.

No perfil do Instagram, a apresentadora do Hoje em Dia compartilhou vários registros ao lado do aniversariante e até mostrou momentos fofíssimos das filhas, Rafa e Manu, com ele.

"Viva meu afilhado lindo Enrico. Esse príncipe que trouxe muito amor e muita luz para esse mundo. Que você tenha muita saúde e que seja muito feliz", disse ela.

A artista seguiu o texto rasgando elogios para Enrico. "Continue esse menino amoroso, carinhoso, risonho que eu tanto amo. Muitas bençãos na sua vida meu amor e que vc conquiste tudo aquilo que desejar. A Dinda ama muito VC!", declarou.

KARINA BACCHI REBATE EX-MARIDO SOBRE NÃO PODER VER O FILHO

Nesta segunda-feira, 08, o ex-marido de Karina Bacchi, Amaury Nunes, compartilhou um vídeo parabenizando o filho, Enrico Bacchi. No registro, o ex-jogador lamentou por não poder ver o garoto após ter participado de todas as comemorações desde os 20 dias de vida dele.

"Hoje não posso estar com você, não estou com você, porém gostaria de te mandar essa mensagem, porque se não for hoje, quem sabe daqui alguns meses possa ver essa mensagem", começou o ex-jogador no vídeo.

