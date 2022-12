Ator e jornalista guardam lembrança de Pelé como relíquia

O ator Gabriel Braga Nunes e a jornalista Cecilia Malan mostraram uma lembrança de Pelé que virou quadro em suas casas

O ator Gabriel Braga Nunes (50) e a jornalista Cecilia Malan (39) mostraram que guardam com muito carinho uma lembrança de Pelé (1940-2022) em suas casas. No dia da morte do ex-jogador de futebol, os dois mostraram que enquadraram autógrafos antigos do ídolo.

Cecilia Malan contou que o autógrafo foi escrito em inglês para sua mãe. “Mais de 20 anos atrás, minha mãe pediu um autógrafo ao Rei. Nunca soubemos porque ele escreveu em inglês. Mas sempre cuidamos desse papelzinho com o maior carinho. Tudo de bom que a gente vê hoje no futebol, ele fez primeiro. Mestre. Mágico. Eterno. Obrigada, Pelé!”, disse ela.

Por sua vez, Gabriel Braga Nunes contou que conseguiu o autógrafo do Rei em 1987. “Esse é de 87”, disse ele na legenda, ao colocar também os emojis de flor e mãos em celebração.

Morte de Pelé

Pelé ficou internado por cerca de um mês em São Paulo em decorrência de um câncer no cólon. Ele ficou ao lado de sua família em seus últimos dias de vida. O atleta morreu nesta quinta-feira, 29, por volta das 15h, de falência múltipla de órgãos.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol", informaram.

O velório de Pelé acontecerá na próxima segunda-feira, 2 de janeiro, na Vila Belmiro e será aberto ao público.