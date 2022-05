Astros do esporte, LeBron James e Lewis Hamilton posam juntos em foto

Ícone do basquete, LeBron James posou ao lado do grande campeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 12h11

Grande campeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton (37) posou ao lado de LeBron James (37) e enlouqueceu internautas.

Hamilton e LeBron são amigos de longa data, e na segunda-feira, 30, posaram juntos em um clique especial.

Em seu perfil no Instagram, Hamilton compartilhou a foto ao lado do ícone do basquete e celebrou esse encontro com o King James na postagem.

Na legenda do post, Hamilton escreveu: "Rei dos reis. Ótimo ver você, irmão", declarou.

Foto de milhões:

No GP de Miami, Hamilton também posou com mais ícones do esporte. Desta vez, o piloto de Fórmula 1 apareceu ao lado de Tom Brady (44), David Beckham (47), Michael Jordan (59).

No clique, os astros do esporte aparecem sorridentes em frente ao paddock da Mercedes, e claro, enlouqueceram a web com o registro.

Veja o clique de Lewis Hamilton ao lado de LeBron James: