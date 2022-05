Hamilton, Michael Jordan, Beckham e Tom Brady posam juntos no GP de Miami

Os grandes ídolos do esporte posaram juntos durante o GP de Miami, nos Estados Unidos

No último domingo, 8, aconteceu o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, nos Estados Unidos e Tom Brady (44), David Beckham (47), Michael Jordan (59) posaram ao lado de Lewis Hamilton (37).

No clique, os astros do esporte aparecem sorridentes em frente ao paddock da Mercedes, e claro, enlouqueceram a web com o registro.

Em seu perfil no Instagram, o grande campeão da NFL, Tom Brady compartilhou o clique de peso: "Vamos lá", escreveu.

Nos comentários, fãs dos atletas escreveram: "GOATS [Greatest of all time, os melhores de todos os tempos]", comentou um. "A foto mais pesada", destacou outro. "Foto lendária", disse o terceiro.

Na ocasião, Lewis Hamilton fechou a corrida em 6°. O título ficou para Max Verstappen (24), que ultrapassou Charles Leclerc (24) e Carlos Sainz (27) durante a corrida.

Veja o clique do time de peso do esporte:

No Brasil, Lewis Hamilton atende fãs e recebe fita do Senhor de Bonfim

Recentemente, Lewis Hamilton esteve no Brasil para um evento em São Paulo, e claro, esbanjou simpatia entre os fãs.

Uma fã conseguiu se encontrar com o piloto no Brasil e compartilhou detalhes do momento nas redes sociais e revelou que deu uma fita do Senhor do Bonfim para Hamilton.