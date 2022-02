Gisele Bündchen presta homenagem para Tom Brady: ''Estou tão orgulhosa de você''

Após Tom Brady anunciar a aposentadora, Gisele Bündchen prestou uma bela homenagem para o marido na web

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 20h49

Nesta terça-feira, 1, Tom Brady (44) anunciou sua aposentadoria da NFL!

Horas após o comunicado, Gisele Bündchen(41) relembrou algumas fotos de momentos marcantes da carreira do marido e prestou uma bela homenagem em seu perfil no Instagram.

"Que jornada! Tantas memórias! Quando te conheci há 15 anos, eu não sabia nada sobre futebol americano. Mas torcer por você e ver você fazendo o que mais ama me fez aprender sobre esse jogo maravilhoso num ponto que eu realmente acreditava saber mais do que os juízes! Nós sempre tivemos uma playlist especial para campeonatos para ouvir a caminho dos jogos. Como uma família, sempre rezamos, celebramos e te apoiamos em todos os jogos, vibramos cada vitória e sofremos com cada derrota", começou a famosa.

Gisele mostrou sua admiração por Tom Brady. "Estou tão orgulhosa de você e de tudo que você teve que superar física e emocionalmente ao longo dos anos. Eu estou impressionada com a sua dedicação e tudo o que você conquistou. Você ama o que faz e deixa um legado que é um lindo exemplo para futuras gerações. Você é a pessoa mais dedicada, focada e mentalmente forte que eu já conheci. Você nunca reclamou ao longo dos anos de nenhum machucado ou dores. Você continuou focado no seu objetivo de entrar em campo e ser o melhor líder possível para seus companheiros de time", elogiou.

A modelo completou a homenagem falando sobre os planos futuros do amado. "Eu sei o quão animado você está pelo novo capítulo da sua vida. Ver você trabalhar tanto na sua carreira no futebol e ver a dedicação que você está colocando em seus novos projetos é muito inspirador. Não tem nada que você não possa conquistar. Eu sempre estive aqui por você, você sabe, e estou tão animada quanto você pelo futuro. Palavras são podem expressar de verdade o quão grata sou por todos que apoiaram meu marido e nossa família por tantos anos. Com todo o meu amor, Gisele", completou.

Confira a homenagem de Gisele para Tom Brady: