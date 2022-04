No Brasil, Lewis Hamilton atende fãs e recebe fita do Senhor de Bonfim

Nas redes sociais, fã deu detalhes do encontro especial com Lewis Hamilton

O piloto Lewis Hamilton (37) está no Brasil para evento em São Paulo, e nesta quarta-feira, 13, atendeu fãs na rua.

A fã do grande campeão de Fórmula 1, Juliana Reimberg usou seu perfil no Twitter para contar sobre o encontro com Lewis Hamilton, que recebeu até uma fita de Senhor do Bonfim.

"Hoje realizei meu sonho de fã e conheci Lewis Hamilton. Ele não foi só respeitoso, ele foi muito além de qualquer expectativa. Estava esperando-o com mais quatro meninas na saída do estacionamento do hotel em que ele está hospedado em São Paulo", escreveu.

Em seguida, a fã deu mais detalhes do encontro e contou que Hamilton pediu para pararem o carro para ele atender o público: "Desceu do carro, conversou, tirou fotos, disse que estava feliz em estar novamente no Brasil, deu autógrafos [...] E ainda consegui dar uma fitinha do Senhor do Bonfim para trazer boas vibrações a ele", disse.

Leiws Hamilton atende fãs e recebe fita do Senhor de Bonfim:

