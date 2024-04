Saiba como funciona o 'contrato de namoro' de Endrick e Gabriely Miranda

Atacante do Palmeiras, o jogador Endrick revelou a existência de um 'contrato' com a namorada; confira as cláusulas seguidas pelo casal

Jogador do Palmeiras, o atleta Endrick surpreendeu a web ao contar que possui um 'contrato de namoro' com a influenciadora Gabriely Miranda. Juntos há cerca de seis meses, o casal revelou a existência do documento durante uma entrevista recente ao 'PodDelas'.

Ao longo da participação de Endrick e Gabriely no podcast, eles explicaram que o 'contrato', criado pela influenciadora digital, veio logo após assumirem publicamente a relação, em outubro do ano passado. Na ocasião, sem mencionar detalhes das cláusulas presentes no 'acordo', a companheira do jogador frisou que não se trata de um 'contrato de namoro' com tempo de relação.

Após alguns dias da revelação do casal, o portal NSC Total teve acesso às cláusulas do documento assinado em comum acordo por Endrick e Gabriely Miranda. Tópicos como 'exclusividade', 'proibições' e 'punições' fazem parte do contrato.

Confira algumas das cláusulas do documento:

A primeira cláusula do 'contrato de namoro' entre Endrick e Gabriely Miranda informa que os dois estão em um "relacionamento afetivo voluntário", baseado em "respeito, compreensão e carinho". O segundo tópico do documento aponta algumas proibições como qualquer tipo de vício e "mudança drástica de comportamento".

O 'contrato de namoro' indica a obrigação do casal em dizer "eu te amo" em qualquer situação. Termos monossilábicos como "hum", "aham", "tá", "beleza" e risadas com três "kkk" não fazem parte do diálogo dos dois.

Caso descumpram alguma cláusula do combinado, uma 'multa' em forma de presente deve ser paga ao outro. "Quem não cumpre com isso, chega no final do mês tem que dar o que o outro quer. Tipo assim, eu pedi um fone da Apple e ela me deu", explicou Endrick no 'PodDelas'.

O 'contrato de namoro' escrito por Gabriely Miranda tem o objetivo de preservar um bom convívio e um relacionamento saudável entre eles. Ao longo de seu bate-papo com as apresentadoras Tata Estaniecki e Bruna Unzueta no podcast, o jogador do Palmeiras também explicou algumas regras do documento.

Exclusividade afetiva: Endrick e a namorada se comprometem a não possuir qualquer relacionamento romântico ou íntimo com terceiros, incluindo pessoas do passado. "Dizer 'eu te amo' é obrigatório em qualquer situação e andar sempre de mãos dadas", revelou o atleta.

Uma das regras seguidas pelo casal é a proibição de discutir na frente de outras pessoas, mudanças drásticas de comportamento e dormir ou sair brigados. Grande destaque como atacante do Palmeiras - time campeão do Paulistão 2024 - o jogador de futebol será transferido para o Real Madrid, na Espanha, em julho deste ano.

Gabriely Miranda celebra namoro com Endrick

A modelo Gabriely Miranda, de 21 anos, está apaixonada! Ela é a namorada do jogador de futebol Endrick, de 17 anos, astro do time Palmeiras, e conversou com exclusividade com o site CARAS Digital sobre o seu amor e sua carreira.

A estrela já trabalhou com diversas marcas do universo da moda e beleza como modelo e tem presença marcante nas redes sociais para mostrar detalhes sobre o seu dia a dia. Enquanto se dedica a sua ótima fase profissional, ela também vive as alegrias de um amor.

Gabriely e Endrick estão juntos desde outubro de 2023 e ela contou como eles se conheceram. "A gente se conheceu há alguns meses, pelas redes sociais. Desde o primeiro encontro, as coisas caminharam bem naturalmente, porque nós gostamos muito da companhia um do outro. Teve um pedido de namoro oficial, sim, mas desde o início já sabíamos que queríamos estar juntos", contou ao site CARAS. Confira a entrevista completa!