Amiga de Neymar Jr sai em defesa do atleta: 'Nunca comente aqui'

Esposa do 'parça' de Neymar Jr, Bianca Coimbra defende o jogador de futebol ao ver comentário na web: 'Vocês acham que sabem coisas'

A influenciadora digital Bianca Coimbra, que é a esposa de Cris Guedes, parça de Neymar Jr, decidiu sair em defesa do amigo famoso nas redes sociais. Nesta semana, ela viu uma mensagem alfinetando a personalidade do atleta e respondeu com sua defesa.

Na mensagem, um seguidor disse: “Neymar tem muito a aprender sobre amigo e respeito com vocês”. Porém, Bianca Coimbra não gostou nada da mensagem e falou que as pessoas não conhecem Neymar na intimidade.

“Não tem não! Você acha que meu relacionamento foi perfeito durante 9 anos? Sabia que o Ney foi o grande responsável por estarmos juntos até hoje? Nunca, mas nunca mesmo comente aqui criticando o Neymar, ainda que seja como um 'elogio' para mim. Vocês acham que sabem coisas que não fazem ideia”, escreveu ela.

Vale lembrar que Bianca Coimbra e Cris Guedes se casaram há poucas semanas em uma cerimônia luxuosa ao ar livre e tiveram Neymar Jr e Bruna Biancardi como padrinhos da celebração.

Bruna Biancardi reaparece nas redes sociais

Após dias agitados, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardivoltou para a internet. A criadora de conteúdo aproveitou para revelar que esteve ausente das redes sociais para fazer um detox.

“Olha quem apareceu! Vim só dar um oi. Sei que vocês estão dizendo que estou sumida, que não apareço aqui faz tempo, e é verdade. Estava precisando de um detox da internet, ficar um pouquinho off. Sei que vocês me entendem”, começou a influenciadora digital, através dos stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Tem muita gente que manda mensagens lindas para mim, e quero agradecer. Aos pouquinhos, vou mostrando meu dia, com calma. Não vou ficar 100% aqui, mas prometo voltar em breve. Estava doentinha também, ainda estou um pouquinho resfriada, mas está tudo bem. Já estou sentindo mexer mais”, completou.