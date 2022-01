Zezé Di Camargo celebra o aniversário do caçula, Igor: ''Melhor filho do mundo''

Filho caçula de Zezé Di Camargo completa 28 anos de vida e ganha homenagem do pai

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 13h33

Nesta quinta-feira, 27, o filho caçula de Zezé Di Camargo (59) e Zilu Camargo (63) está completando 28 anos.

Após receber uma linda homenagem da matriarca, foi a fez de Igor se emocionar com uma declaração do cantor.

Através das redes sociais, o artista resgatou uma foto com o herdeiro e celebrou mais um ano de sua vida. "Hj é dia de brindar vc meu filho!! Brindar a sua vida, a gratidão a Deus por vc existir, o ser humano que é vc, o grande caráter que as vezes me ensina muito!!!", disse.

Na sequência, Zezé rasgou elogios para o aniversariante. "Te ver um homem responsável e sendo meu parceiro, me deixa mto feliz e grato pelo presente que vc é em minha vida".

Por fim, ele o parabenizou. "Sou mto feliz e quero que Deus cuide de vc, como vc merece!! Não é redundância dizer: te amo e te acho o melhor filho do mundo!!! Parabéns e feliz aniversário filho!!", concluiu.

CONFIRA A HOMENAGEM DE ZEZÉ DI CAMARGO PARA O FILHO