Yudi Tamashiro se casa com a cantora Mila em cerimônia simples e elegante

Yudi e Mila fizeram a cerimônia de casmento no local onde está sendo constrída a casa do casal

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 16h12

Nesta terça-feira, 12, o apresentador Yudi Tamashiro (29) e a cantora Mila (33) se casaram em uma cerimônia para poucos convidados.

O evento ocorreu na casa do casal, que ainda não está totalmente construída, e a elegância caiu muito bem com a simplicidade do evento.

De acordo com o ex apresentador do Bom Dia e Companhia, era isso que o casal queria: "poderíamos ter um mega evento com milhares de celebridades, fama e outras coisas mas nós entendemos que Jesus é simples e foi Ele que nos uniu novamente", escreveu Yudi na legenda das fotos do casamento que foram postadas em seu Instagram.

Nos comentários da postagem de Yudi, várias celebridades desejaram felicidades ao casal que estava noivo desde novembro. "Lindos! Deus abençoe", comentou a cantora Lexa (27). A companheira de Yudi no programa Bom Dia e Cia, Maisa Silva (19) também reagiu aos cliques do casamento com vários emojis.

