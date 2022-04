Lexa se declara para Guimê em data especial: ''Escolheria você milhões de vezes''

Lexa se declarou para o marido no dia em que eles completaram 7 anos de relacionamento

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 17h17

Lexa(27) usou as redes sociais para se declarar para o marido, Guimê(29).

Os dois completaram 7 anos de relacionamento nesta terça-feira, 12, e para celebrar a data, a cantora publicou em seu perfil no Instagram uma foto agarradinha e escreveu uma carta para o amado, agradecendo todo o apoio que sempre recebeu dele.

"Carta aberta. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que alguém pudesse dar tão certo comigo. Que pudesse respeitar minhas escolhas e minha forma de levar a vida. Quando eu acordo e sinto o amor que você me dá, sinto que tudo nessa vida tem razão e sentido", começou ele.

Em seguida, Lexa falou sobre como Guimê incentiva seus sonhos. "Quando eu casei com você naquela igreja eu idealizei dias felizes e abençoados nessa terra… e assim vem sendo. 7 anos de trocas, 7 anos de histórias… O jeito que você me incentiva a voar como um pássaro é o mesmo que dá tanta vontade de voltar pro ninho e ficar com você. Porque de todos do mundo eu escolheria você milhões de vezes e por milhões de motivos. Te amo minha poesia @mcguime", declarou ela.

Nos comentários, Guimê também se declarou. "Mulher da minha vida, desse jeito você me deixa sem palavras… Eu só sei te agradecer e agradecer a Deus por me apresentar vc, tb sou mto grato por poder ter trilhado esse caminho ao seu lado até aqui e a cada dia me sinto mais motivado pra podermos viver as melhores experiências que a vida há de nos proporcionar. Você me fortifica, com seu sorriso me ilumina. A mais bela inspiração que compõe as minhas rimas!", disse ele.

Confira a declaração da cantora: