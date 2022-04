Maisa Silva surge usando camiseta com uma foto sua antiga e a web vai a loucura: ''Onde compra?''

Maisa Silva chamou atenção dos fãs ao usar uma camiseta com uma foto sua de quando ainda era criança

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 15h38

Nesta terça-feira, 12, Maisa Silva (19) decidiu usar suas redes sociais para exibir seu look do dia!

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece em um estúdio, posando para uma sessão fotográfica, enquanto usava uma camiseta com uma estampa super especial com uma foto sua de quando ainda era pequena, com o seu nome escrito logo embaixo.

Ela ainda apostou em uma botinha preta elegante, uma bolsa rosa com detalhes de correntes, além de deixar seu cabelo liso com duas fivelas presas na sua franja.

Na legenda, ela escreveu: "You know it's not the same as it was", que traduzido para português significa: "Você sabe que não é o mesmo que era".

O look da artista deixou a web enlouquecida, fazendo eles comentarem muito: "Onde compra?", questionou um. "Eu amei a blusa!", escreveu outro. "Eu quero essa camiseta!", falou um terceiro.

Outros seguidores ainda aproveitaram para elogiá-la: "Que linda!", disse um. "Perfeita!", falou outro. "Deusa maravilhosa!", escreveu outro.

Confira os cliques de Maisa Silva usando uma camiseta uma foto sua antiga: