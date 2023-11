Xuxa compartilha mensagem diferentona de parabéns para Angélica

Apresentadora publicou vídeo que reúne diversos momentos da amizade entre Angélica e ela no dia do aniversário de 50 anos da colega

Xuxa postou uma mensagem especial desejando parabéns para Angélica, nesta quinta-feira, 30, dia em que a apresentadora está completando 50 anos de idade. A apresentadora foi às suas redes sociais compartilhar um vídeo contendo um desabafo surpreendente da artista e, na sequência, registros da amizade que as loiras construíram juntas ao longo dos anos.

No registro, publicado no seu perfil do Instagram, a rainha dos baixinhos aparece brincando com o fato de estar com uma "música na cabeça", desde o momento que acordou até a hora de ir trabalhar. Em seguida, ela já revela qual é a faixa em questão: "Vou de Táxi", que ficou popularmente conhecida ao ser cantada por Angélica. Depois, o vídeo ainda revela diversos momentos da amizade das apresentadoras.

Na legenda do post, Xuxa escreveu: "Nossa amizade amadureceu como nós… Que bom poder te chamar de amiga. Que venham muitos 'nivers' para eu poder reafirmar meu amor por você". Angélica respondeu o recado especial, comentando: "Obrigada por tudo, tudo, tudo… Você é muito especial! Amo você".

Nos comentários, os fãs das loiras encheram elas de carinho: ‘A nossa infância totalmente representada. E com muito amor’, escreveu um, ‘Que lindas! Muito bom ver mulheres famosas como exemplo de amor, amizade e gratidão’, ressaltou uma segunda, ‘Que vídeo lindo, ela merece todas as homenagens’, comentou a terceira.

Angélica surge com Eliana e Xuxa em nova gravação

Angélica surpreendeu seus seguidores ao mostrar que voltou a entrar Eliana e Xuxa na frente das câmeras. O trio de loiras gravou um dos episódios do novo programa da esposa de Luciano Huck, chamado 50 e Tanto, do GNT e Globoplay.

Vale lembrar que Angélica, Eliana e Xuxa tiveram momentos marcantes na TV neste ano. As três viveram um momento nostálgico no Criança Esperança, da Globo, e também gravaram um vídeo juntas para o Teleton, do SBT. Além disso, elas são amigas na vida pessoal e têm até um grupo no Whatsapp.