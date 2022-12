Xolo Maridueña passa Natal com Bruna Marquezine e família de Xuxa Meneghel

Atriz Bruna Marquezine leva Xolo Maridueña em Natal ao lado da família, Xuxa Meneghel, Junno Andrade, Sasha e João Figueiredo

A atriz Bruna Marquezine (27), protagonista do filme Besouro Azul, da DC Comics, aproveitou o Natal na companhia de famosos na noite de sábado, 24!

Xolo Maridueña (21), com quem a artista faz par romântico no longa e é apontado como seu novo affair, curtiu a data especial no Brasil ao lado dela e de sua família, além de Xuxa Meneghel (59), Junno Andrade (59), Sasha Meneghel (24) e João Figueiredo (23).

Em imagem publicada pelo marido de Sasha nos stories do Instagram, o rapaz aparece com um sorrisão no rosto ao lado das famílias, alimentando os rumores de romance entre eles.

Vale lembrar que o suposto affair entre Bruna Marquezine e Xolo Maridueña já é falado há um tempo. Os dois se conheceram nas gravações de Besouro Azul e têm sido vistos em diversas ocasiões, mas não confirmaram e nem negaram o relacionamento.

Confira as fotos do Natal de Bruna Marquezine:

Bruna Marquezine faz rara aparição com os pais e irmã em passeio de shopping

Recentemente, Bruna Marquezine aproveitou a tarde tranquila para passear com a sua família no Rio de Janeiro. A estrela foi fotografada ao lado dos pais, Telmo e Neide, e também da irmã, Luana, em um shopping no Rio de Janeiro.

Para a ocasião, a artista surgiu com um look despojado, composto por calça soltinha e top justo, que deixou uma parte da barriga dela à mostra.

Vale lembrar que Bruna Marquezine brilhou durante a edição de 2022 da CCXP em São Paulo. Protagonista do filme Besouro Azul, da DC Comics, ela dividiu o palco do evento com o ator Xolo Maridueña, que é o protagonista masculino do longa, para contar sobre o projeto para os fãs. A previsão de lançamento do filme é para 2023.

