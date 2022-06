Workaholic? Ticiane Pinheiro fala sobre mensagem escrita em seu bolo de aniversário

Ticiane Pinheiro mostra mensagem escrita no bolo que ganhou e relembra sua trajetória

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 11h39

A aniversariante do dia desta quinta-feira, 16, é Ticiane Pinheiro (46)! E, na última quarta-feira, 15, ela ganhou uma festinha surpresa no Hoje Em Dia.

Celebrando a chegada da nova idade, a apresentadora ganhou um bolo com os escritos: 'Feliz aniversário, Tici. Te amamos o tanto que você gosta de trabalhar’.

Então, ela decidiu publicar no Instagram um registro do doce com a frase atípica e aproveitou para relembrar sua trajetória.

“Amei essa mensagem no bolo!”, começou a esposa de Tralli (51) na legenda. “É isso mesmo, eu sempre corri atrás dos meus sonhos, sempre acreditei que eu conseguiria. Hoje vivo meu momento profissional que tanto almejei e só tenho a agradecer”.

“É muito bom fazer o que a gente ama. Obrigada a toda equipe do Hoje Em Dia, que me atura todos os dias, obrigada meu time e principalmente a minha família que esteve e está sempre ao meu lado me apoiando!”, agradeceu em seguida.

“Hoje é meu aniversário e só tenho que agradecer! Obrigada a cada um de vocês que estão sempre aqui comigo me acompanhando e vibrando por mim! Hoje é dia de alegria, de festa e gratidão”, garantiu a loira ao final.

Confira a mensagem escrita no bolo que Ticiane Pinheiro ganhou em sua festa surpresa: