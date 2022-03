Ticiane Pinheiro e César Tralli encantam ao surgirem elegantes em fotos de festa

Nos últimos dias, Ticiane Pinheiro e César Tralli marcaram presença em casamento e apresentadora encantou ao mostrar fotos do momento

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 08h21

Os apresentadores Ticiane Pinheiro e César Tralli deram um show de elegância em um evento

No último final de semana, o casal marcou presença no casamento de uma das filhas de Roberto Justus (66) e capricharam na produção para prestigiar Rafaella Justus (12) como dama de honra na cerimônia.

Com um vestido rosa cheio de estilo, Ticiane Pinheiro surgiu deslumbrante ao lado do esposo. "Eu e ele", falou ela ao exibir registros apaixonados que fizeram no momento.

Nos comentários, os internautas admiraram os pombinhos elegantes. "Que maravilhosos", exclamaram os internautas. "Muito lindos", elogiaram outros.

Para o casamento de Luiza Justus, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, a apresentadora e a família apostaram em uma super produção.

Veja as fotos de Ticine Pinheiro e César Tralli na festa de casamento: