Ticiane Pinheiro ganha festa surpresa no 'Hoje em Dia': "As comemorações já começaram"

Ticiane Pinheiro(45) usou as redes sociais para mostrar algumas fotos da festa de aniversário que ganhou no programa Hoje em Dia.

A apresentadora completará 46 anos de vida nesta quinta-feira, 16, e os colegas de trabalho fizeram questão de comemorar a data preparando uma surpresa especial.

No feed do Instagram, Ticiane publicou os cliques da comemoração e falou sobre o carinho que recebeu. "Um pouco da minha festinha surpresa de hoje no @hojeemdia. Meu niver é amanhã, mas as comemorações já começaram", escreveu ela na legenda ao mostrar os detalhes da festa.

Além da festa de aniversário, Ticiane tem motivos de sobra para comemorar! Isso porque sua filha mais velha, Rafaella Justus (12) recebeu a terceira dose da vacina contra a covid-19.

A apresentadora fez questão de registrar o momento e publicou em suas redes sociais uma série de cliques onde ela aparece ao lado da filha, logo após a aplicação e também exibindo o momento em que ela aparece recebendo a vacina e exibindo sua carteirinha de vacinação.

