William Bonner exalta Renata Lo Prete e equipe após 8 horas no estúdio

William Bonner e Renata Lo Prete estavam cobrindo os resultados das eleições no país todo

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 16h42

Nesta terça-feira, 4, o jornalista William Bonner (58) usou suas redes sociais para aproveitar para exaltar sua colega de profissão Renata Lo Prete (58) e a equipe de produção da Rede Globo após oito horas de cobertura das eleições no domingo, 2.

Em seu Instagram, o apresentador do Jornal Nacional publicou uma foto ao lado de sua colega e da produção que acompanhou eles na jornada.

Na legenda, Bonner escreveu: “Depois de quase 8 horas no estúdio no domingo, a foto com a equipe que ralou com a gente na apuração da eleição. E a Renata ainda foi gravar 2 episódios do podcast O Assunto na madrugada de segunda. Sorrindo”.

