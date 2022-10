William Bonner conta com a companhia da esposa na hora de ir votar

William Bonner e a esposa, Natasha Dantas, posam sorridentes após darem seus votos nas eleições de 2022

CARAS Digital Publicado em 02/10/2022, às 15h22

O apresentador William Bonner contou com a companhia de sua esposa, Natasha Dantas, na hora de ir votar nas eleições de 2022. Neste domingo, 2, os dois foram fotografados sorridentes na frente de uma escola no Rio de Janeiro após irem às urnas.

Vale lembrar que William Bonner comandou o último debate dos candidatos à presidência na TV aberta. O debate aconteceu nesta semana na Globo e gerou grande repercussão.

Neste domingo, 2, ele vai comandar a apuração dos votos dos brasileiras na programação da Globo a partir das 17h.

William Bonner e Natasha Dantas estão casados há quatro anos. Vale lembrar que o casal teve duas cerimônias de casamento. A primeira delas aconteceu em setembro de 2018 em São Paulo, com um encontro intimista entre os familiares e os amigos. Em novembro do mesmo ano, eles celebraram a união novamente em um hotel luxuoso no Rio de Janeiro.

Veja as fotos de William Bonner e Natasha Dantas: