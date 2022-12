Wanessa Camargo posta primeiras fotos com Dado Dolabella: ''Noite linda''

Cantora Wanessa Camargo publicou fotos de seu Natal em família com Dado Dolabella e mostrou o amado pela primeira vez em seu feed

A cantora Wanessa Camargo (39) compartilhou as primeiras fotos com Dado Dolabella (42) em sua rede social. Neste domingo, 25, a artista resumiu em alguns cliques como foi seu Natal em família e acabou fazendo a estreia do amado em seu feed.

Desde quando assumiu o relacionamento com o ator, a filha de Zezé Di Camargo (60) ainda não havia exibido fotos com o namorado e chamou a atenção ao revelar que passou a data especial com ele na casa da tia, Luciele Di Camargo (49).

"Mais alguns momentos dessa noite linda ao lado de pessoas tão especiais!", disse Wanessa Camargo na legenda da publicação, em que apareceu com Dado em todos os registros com os familiares.

Nos comentários do post, os internautas logo deram sua opinião sobre a cantora ter reatado com o ex após ter se casado e ter tido filhos. "Wanessa e Dado são a prova de quando a gente encontra nossa alma gêmea, mesmo sendo no tempo errado, eles voltam a se reencontrar… e melhores! Eles estão bonitos, cara de maduros, felizes. Parabéns", escreveram. "Você e Dado me inspiram a acreditar que existe amor verdadeiro", falaram outros.

No meio deste ano, Wanessa e Dado assumiram estarem juntos após vários boatos de que o casal teria voltado após o fim do casamento da cantora com o pai de seus filhos, o empresário Marcus Buaiz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Filhos de Wanessa Camargo passam o Natal com o pai

Com a separação de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz neste ano, os filhos deles, José Marcus e João Francisco, passaram o Natal na casa do pai. Nas redes sociais, Buaiz posou com os meninos em um encontro com o Papai Noel.

"Família é o nosso primeiro contato de carinho, amor, afeto, aprendizados, ensinamentos, alicerce e todos aqueles sentimentos que estão enraizados em nossos corações. A família é o bem mais precioso que eu tenho, o motivo da minha felicidade... a forma mais sincera de um amor puro e contagiante.

Um Feliz Natal", disse ele na legenda.