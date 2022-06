Wanessa Camargo teria assumido romance com Dado Dolabella para a família

Primo de Wanessa Camargo fala sobre a relação dela com Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo pode ter engatado um novo romance após terminar o casamento de 17 anos com o empresário Marcus Buaiz. Nesta semana, o primo dela, Nathan Camargo – filho de Luciano Camargo – contou que a artista teria assumido o romance para a família.

Em uma conversa no podcast A Hora da Venenosa, Nathan disse que convidou Wanessa e Dado para o seu casamento, que aconteceu há poucas semanas. “Todo mundo sabe que eles estão juntos”, disse ele. Então, ele disse que os dois não foram ao evento porque os filhos dela estavam doentes na data.

Vale lembrar que Wanessa anunciou o fim do casamento com Marcus Buaiz em maio deste ano por meio de um comunicado nas redes sociais. "Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mutuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedidos a todos espaço e privacidade neste momento", informaram.

Wanessa Camargo fala sobre a separação

Em conversa com a TV CARAS, Wanessa Camargo comentou sobre o anúncio da separação nas redes sociais, os rumores envolvendo o término e a relação com o ex-marido.

“A gente preferiu muito que a separação fosse falada por nós antes que começassem a falar coisas que não são devidas. Até a gente fazendo da forma mais respeitosa do mundo o povo fica falando. Então a gente tomou a decisão de tornar pública porque, obviamente, começa uma nova fase na vida dos meus filhos, na minha e na do Marcus. Então as pessoas iriam ver, não iriam entender e ficar falando um monte de besteira. E foi isso que a gente resolveu. Eu acho que a nossa verdade está dentro de casa. Eu tenho acima de mim e sei que o Marcus também é assim, acima dele, dois seres que são muito pequenos e que estão vivendo um momento que é muito mais desafiador para eles. Então duas crianças no meio desse processo são as nossas prioridades e sempre serão. E a nossa relação vai ser eterna por conta disso”, afirmou.

“É a minha vida particular, isso não vai acrescentar na vida de ninguém, a não ser virar fofoca. O que importa é que eu estou bem, é um desafio, está tudo certo. Eu e o Marcus temos uma relação de muito respeito, de muito carinho. Foi uma história que deu certo, foram 17 anos juntos, eu tenho muita gratidão,a gente construiu uma família linda e que é uma família para sempre e é isso que importa. A gente vai ter um novo ciclo, que é um desafio também, para todo mundo, é um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado e se proteger mesmo e ficar com quem conhece a gente, com quem a gente ama”, completou.